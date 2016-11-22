Обвинительный акт в отношении судьи Киевского районного суда Одессы направлено в суд

Установлено, что в деле судья признал недееспособным гражданина, назначил ему опекуна и допустил к немедленному исполнению решение без определения срока на обжалование. При этом не было проведено обязательную экспертизу и не привлечено к процессу представителей органов опеки и попечительства. В результате таких действий двое несовершеннолетних детей, которые имели право на наследство, остались без имущества.

Кроме того, рассматривая другое дело, судья фактически сделал невозможным выполнение предприятием своих долговых кредитных обязательств, переложив их на другое предприятие.

Обвинительный акт в отношении указанного лица по ч. 1 ст. 375 УК Украины направлен в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских i уголовных дел для определения подсудности.