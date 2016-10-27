Обвинуваченим у справі щодо стрілянини у Мукачевому 2015 року подовжили термін тримання під вартою
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні, 27 жовтня, Мукачівський міськрайонний суд подовжив на два місяці термін тримання під вартою чотирьом бійцям “Правого сектору”, яких обвинувачують у причетності до стрілянини у м.Мукачевевому 11 липня 2015 року. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Роман Бухтояров, передає УНН.
Нагадаємо, що попередні строки тримання під вартою Сергія Деяка, Родіона Горбенка, Романа Мунчака та Володимира Бурчі сплинув 26 жовтня.
Продовження розгляду справи, повідомляє адвокат Р. Бухтояров, відкладено на 10 листопада 2016 року.
Як раніше повідомляв УНН, 21 жовтня суд у “мукачівській справі” скасував повернення обвинувального акту прокурорам.