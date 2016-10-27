Обвиняемым по делу о стрельбе в Мукачево в 2015 году продлили срок содержания под стражей

УЖГОРОД-КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня, 27 октября, Мукачевский горрайонный суд продлил на два месяца срок содержания под стражей четырем бойцам "Правого сектора", которых обвиняют в причастности к стрельбе в г. Мукачево 11 июля 2015 года. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Роман Бухтояров, передает УНН.