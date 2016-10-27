Обвиняемым по делу о стрельбе в Мукачево в 2015 году продлили срок содержания под стражей
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня, 27 октября, Мукачевский горрайонный суд продлил на два месяца срок содержания под стражей четырем бойцам "Правого сектора", которых обвиняют в причастности к стрельбе в г. Мукачево 11 июля 2015 года. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Роман Бухтояров, передает УНН.
Напомним, что предыдущие сроки содержания под стражей Сергея Деяка, Родиона Горбенко, Романа Мунчака и Владимира Бурчи истекли 26 октября.
Продолжение рассмотрения дела, сообщает адвокат Р.Бухтояров, отложено на 10 ноября 2016 года.
Как ранее сообщал УНН, 21 октября суд в "мукачевском деле" отменил возвращение обвинительного акта прокурорам.