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15 марта, 19:03 • 116325 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170131 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140156 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132435 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114010 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106170 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101952 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Обвиняемым по делу о стрельбе в Мукачево в 2015 году продлили срок содержания под стражей

Обвиняемым по делу о стрельбе в Мукачево в 2015 году продлили срок содержания под стражей

Киев • УНН

 • 7322 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня, 27 октября, Мукачевский горрайонный суд продлил на два месяца срок содержания под стражей четырем бойцам "Правого сектора", которых обвиняют в причастности к стрельбе в г. Мукачево 11 июля 2015 года. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Роман Бухтояров, передает УНН.

Напомним, что предыдущие сроки содержания под стражей Сергея Деяка, Родиона Горбенко, Романа Мунчака и Владимира Бурчи истекли 26 октября.

Продолжение рассмотрения дела, сообщает адвокат Р.Бухтояров, отложено на 10 ноября 2016 года.

Как ранее сообщал УНН, 21 октября суд в "мукачевском деле" отменил возвращение обвинительного акта прокурорам.

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