Обвал житлового будинку у Львові: ДСНС показала наслідки

Цитата



«По прибуттю рятувальників до місця виклику з’ясувалось, що сталася руйнація стіни з третього по другий поверх. Внаслідок дві квартири зруйновано повністю, одна частково. Евакуйовано 12 людей, з них 4-х річна дитина», - ідеться в повідомленні.



Деталі



Наразі на місці події працює кінологічний розрахунок. Наразі рятувальники проводить частковий та поверхневий розбір обвалу.

Станом на зараз інформації щодо загиблих чи травмованих немає. На місці від ДСНС залучено 41 рятувальника.

Доповнення

Близько 1 години ночі на проспекті Свободи, 23, стався обвал частини будинку з боку внутрішнього дворика. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У 2019 році на Львівщині сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх у чотириповерховому житловому будинку у Дрогобичі, були загиблі.