У Львові стався обвал у житловому будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. На проспекті Свободи у Львові обвалилась частина будинку, наразі встановлюють, чи були люди в орендованій квартирі, повідомили у Львівській міськраді, пише УНН.
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"Сьогодні, 26 серпня, близько 1 години ночі на проспекті Свободи, 23, стався обвал частини будинку з боку внутрішнього дворика. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - повідомили у мерії.
Деталі
Зі слів заступниці мера Ірини Маруняк, мешканці почули незвичний шум в одній з квартир та подзвонили у поліцію. Людей з будинку евакуювали до того, як стався обвал.
"Внаслідок обвалу флігельної частини будинку зруйнувано три квартири та 2 нежитлові приміщення. Одна квартира здавалась в оренду, відтак зараз з'ясовують, чи були у ній люди. Усіх решту мешканців евакуйовано. На місці аварії працюють усі відповідні служби", - повідомила Маруняк.
За попередньою інформацією, "ймовірною причиною обвалу стала реконструкція будинку у сусідній будівлі на проспекті Свободи, 21", зазначають у мерії. Наразі законність робіт встановлюють.
Доповнення
У 2019 році на Львівщині сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх у чотириповерховому житловому будинку у Дрогобичі, були загиблі.