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Во Львове произошел обвал в жилом доме

Киев • УНН

 • 201742 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. На проспекте Свободы во Львове обрушилась часть дома, устанавливают, были ли люди в арендованной квартире, сообщили во Львовском горсовете, пишет УНН.

Во Львове произошел обвал в жилом доме

Цитата

"Сегодня, 26 августа, около 1 часа ночи на проспекте Свободы, 23, произошел обвал части дома со стороны внутреннего дворика. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщили в мэрии.

Детали

По словам заммэра Ирины Маруняк, жители услышали необычный шум в одной из квартир и позвонили в полицию. Людей из дома эвакуировали до того, как произошел обвал.

"В результате обвала флигельной части дома разрушены три квартиры и 2 нежилых помещения. Одна квартира сдавалась в аренду, поэтому сейчас выясняют, были ли в ней люди. Все остальные жители эвакуированы. На месте аварии работают все соответствующие службы", - сообщила Маруняк.

По предварительной информации, "вероятной причиной обрушения стала реконструкция дома в соседнем здании по проспекту Свободы, 21", отмечают в мэрии. Законность работ устанавливают.

Дополнение

В 2019 году во Львовской области произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж в четырехэтажном жилом доме в Дрогобыче, были погибшие.

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