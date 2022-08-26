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Обвал жилого дома во Львове: ГСЧС показала последствия

Киев • УНН

 • 396267 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня ночью, 26 августа, в центре Львова произошел обвал в жилом доме. В результате инцидента две квартиры разрушены полностью, одна частично. Погибших нет. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Обвал жилого дома во Львове: ГСЧС показала последствия

Цитата

«По прибытию спасателей к месту вызова выяснилось, что произошло разрушение стены с третьего по второй этаж. В результате две квартиры разрушены полностью, одна частично. Эвакуированы 12 человек, из них 4-х летний ребенок», - говорится в сообщении.

Детали

В настоящее время на месте происшествия работает кинологический расчет. Спасатели производят частичный и поверхностный разбор обвала.

По состоянию на данный момент информации о погибших или травмированных нет. На месте от ГСЧС привлечен 41 человек личного состава.

Дополнение 

Около 1 часа ночи на проспекте Свободы, 23, произошел обвал части дома со стороны внутреннего дворика. По предварительной информации, пострадавших нет. 

В 2019 году во Львовской области произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж в четырехэтажном жилом доме в Дрогобыче, были погибшие. 

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