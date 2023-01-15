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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Обвал будівель під час вибухів: як діяти, розповіли в МВС

Київ • УНН

 • 448106 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. У випадку руйнування будівлі, в якій ви перебуваєте слід спробувати покинути її якнайшвидше. Однак, якщо зробити це не можливо слід дотримуватися певних правил, про які розповіли в Міністерстві внутрішніх справ, передає УНН.

Обвал будівель під час вибухів: як діяти, розповіли в МВС

Поради від МВС:

  • Якнайшвидше покиньте будівлю, але не користуйтеся ліфтом. При можливості попередьте інших про небезпеку обвалу. Зберігайте спокій та не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якомога далі.
  • Якщо будівлю покинути неможливо: тримайтеся подалі від вікон та балкону; за можливості перекрийте воду, газ та знеструмте приміщення; розмістіться у куті, біля отвору дверей, між балками, каркасами або під столом.
  • Якщо ви опинилися під завалами: кличте на допомогу; намагайтеся вивільнити руки та ноги; при можливості телефонуйте 101; можете спробувати розбирати навколо себе завал, але не чіпайте те, на чому все тримається. В очікуванні допомоги при можливості стукайте по трубах чи батареях.

Нагадаємо

Внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі загинув вже 21 мирний мешканець. Ворожий удар зруйнував 72 квартири. За інформацією з прописок, це 100-200 людей, з них близько 50 – діти.

За даними міськради Дніпра, до робіт залучено понад 520 людей та 140 одиниць техніки.

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