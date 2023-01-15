Обвал будівель під час вибухів: як діяти, розповіли в МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У випадку руйнування будівлі, в якій ви перебуваєте слід спробувати покинути її якнайшвидше. Однак, якщо зробити це не можливо слід дотримуватися певних правил, про які розповіли в Міністерстві внутрішніх справ, передає УНН.
Поради від МВС:
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- Якнайшвидше покиньте будівлю, але не користуйтеся ліфтом. При можливості попередьте інших про небезпеку обвалу. Зберігайте спокій та не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якомога далі.
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- Якщо будівлю покинути неможливо: тримайтеся подалі від вікон та балкону; за можливості перекрийте воду, газ та знеструмте приміщення; розмістіться у куті, біля отвору дверей, між балками, каркасами або під столом.
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- Якщо ви опинилися під завалами: кличте на допомогу; намагайтеся вивільнити руки та ноги; при можливості телефонуйте 101; можете спробувати розбирати навколо себе завал, але не чіпайте те, на чому все тримається. В очікуванні допомоги при можливості стукайте по трубах чи батареях.
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