Обвал зданий во время взрывов: как действовать, рассказали в МВД

Советы от МВД:



Как можно быстрее покиньте здание, но не пользуйтесь лифтом. При возможности предупредите других об опасности обвала. Сохраняйте спокойствие и не создавайте давку во время спуска по лестнице. Отойдите от дома как можно дальше.





Если здание покинуть невозможно: держитесь подальше от окон и балкона; по возможности перекройте воду, газ и обесточьте помещение; разместитесь в углу, возле дверного проема, между балками, каркасами или под столом.





Если вы оказались под завалами: зовите на помощь; старайтесь высвободить руки и ноги; при возможности звоните 101; можете попробовать разбирать вокруг себя завал, но не трогайте то, на чем все держится. В ожидании помощи при возможности стучите по трубам или батареям.



Напомним

В результате российского ракетного удара по жилому дому в Днепре погиб уже 21 мирный житель. Вражеский удар разрушил 72 квартиры. По информации из прописок, это 100-200 человек, из них около 50 – детей.

По данным горсовета Днепра, к работам привлечено более 520 человек и 140 единиц техники.