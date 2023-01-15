Обвал зданий во время взрывов: как действовать, рассказали в МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В случае разрушения здания, в котором вы находитесь следует попытаться покинуть его как можно быстрее. Однако, если сделать это невозможно следует придерживаться определенных правил, о которых рассказали в Министерстве внутренних дел, передает УНН.
Советы от МВД:
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- Как можно быстрее покиньте здание, но не пользуйтесь лифтом. При возможности предупредите других об опасности обвала. Сохраняйте спокойствие и не создавайте давку во время спуска по лестнице. Отойдите от дома как можно дальше.
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- Если здание покинуть невозможно: держитесь подальше от окон и балкона; по возможности перекройте воду, газ и обесточьте помещение; разместитесь в углу, возле дверного проема, между балками, каркасами или под столом.
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- Если вы оказались под завалами: зовите на помощь; старайтесь высвободить руки и ноги; при возможности звоните 101; можете попробовать разбирать вокруг себя завал, но не трогайте то, на чем все держится. В ожидании помощи при возможности стучите по трубам или батареям.
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Напомним
В результате российского ракетного удара по жилому дому в Днепре погиб уже 21 мирный житель. Вражеский удар разрушил 72 квартиры. По информации из прописок, это 100-200 человек, из них около 50 – детей.
По данным горсовета Днепра, к работам привлечено более 520 человек и 140 единиц техники.