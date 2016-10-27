ОБСЄ: в районі Зайцевого населення живе без електропостачання з літа
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. СММ ОБСЄ спостерігала за ситуацією, в якому перебуває цивільне населення, що проживає поблизу лінії зіткнення, зокрема, в Жованці та Зайцевому, передає УНН з посиланням на прес-службу СММ ОБСЄ.
"У підконтрольному уряду районі Зайцевого, що також відомий як Жованка, голова селищної ради повідомив СММ про те, що нині у селі проживає 238 осіб, тоді як до конфлікту кількість жителів становила 800 осіб. За його словами, у селі відсутнє електропостачання з 25 червня, коли внаслідок обстрілу були пошкоджені лінії електропередачі. Він додав, що для обігріву місцеві жителі використовують дрова і вугілля, проте і цих матеріалів наразі не вистачає", - зазначили в СММ ОБСЄ.
Крім того, у підконтрольних "ДНР" районах Зайцевого "голова" "сільської ради" повідомив, що 300 житлових будинків у селі залишаються без електропостачання, а для опалення мешканці використовують вугілля.
Як повідомляв УНН, 24 жовтня у Зайцевому прямим влучанням ворожої 120-мм міни бойовики знищили житловий будинок.