ОБСЕ: в районе Зайцево население живет без электроснабжения с лета

"В подконтрольном правительству районе Зайцево, который также известен как Жованка, председатель поселкового совета сообщил СММ о том, что в настоящее время в селе проживает 238 человек, тогда как до конфликта количество жителей составляло 800 человек. По его словам, в селе отсутствует электроснабжение с 25 июня, когда в результате обстрела были повреждены линии электропередачи. Он добавил, что для обогрева местные жители используют дрова и уголь, однако и этих материалов пока не хватает", - отметили в СММ ОБСЕ.

Кроме того, в подконтрольных "ДНР" районах Зайцево "глова" "сельского совета" сообщил, что 300 жилых домов в селе остаются без электроснабжения, а для отопления жители используют уголь.

Как сообщал УНН, 24 октября в Зайцево прямым попаданием вражеской 120-мм мины боевики уничтожили жилой дом.