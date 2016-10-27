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15 марта, 19:03 • 116325 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170131 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140156 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132435 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114010 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106170 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101952 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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ОБСЕ: в районе Зайцево население живет без электроснабжения с лета

ОБСЕ: в районе Зайцево население живет без электроснабжения с лета

Киев • УНН

 • 6714 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. СММ ОБСЕ наблюдала за ситуацией, в которой находится гражданское население, проживающее вблизи линии соприкосновения, в частности, в Жованке и Зайцево, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ.

"В подконтрольном правительству районе Зайцево, который также известен как Жованка, председатель поселкового совета сообщил СММ о том, что в настоящее время в селе проживает 238 человек, тогда как до конфликта количество жителей составляло 800 человек. По его словам, в селе отсутствует электроснабжение с 25 июня, когда в результате обстрела были повреждены линии электропередачи. Он добавил, что для обогрева местные жители используют дрова и уголь, однако и этих материалов пока не хватает", - отметили в СММ ОБСЕ.

Кроме того, в подконтрольных "ДНР" районах Зайцево "глова" "сельского совета" сообщил, что 300 жилых домов в селе остаются без электроснабжения, а для отопления жители используют уголь.

Как сообщал УНН, 24 октября в Зайцево прямым попаданием вражеской 120-мм мины боевики уничтожили жилой дом.

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