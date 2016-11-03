Обсяг продажу валюти на міжбанку зменшився на 48,7 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 2 листопада зменшився на 48,7 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 2 листопада становив 132,9 млн дол., у тому числі у доларах США — 98,4 млн дол.
Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 1 листопада зменшився на 101,2 млн дол.