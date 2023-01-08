Обстріли Сумщини: ворог пошкодив п’ять житлових будинків та ферму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Ворог завдав удару по Миропільській громаді Сумської області. В результаті обстрілів пошкоджено 5 будинків та ферму. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає УНН.
Цитата
«Миропільська громада: пошкоджені будинки мирних мешканців та ферма.
росіяни сьогодні пообіді обстріляли з артилерії село Миропілля. Було 20 прильотів із САУ, пошкоджені 5 осель і місцева ферма. Улітку росіяни вже били по цьому ж господарству, тоді згоріли усі запаси сіна для худоби», - повідомив Живицький у своєму Телеграм-каналі.
Нагадаємо
8 січня ворог знову обстрілював прикордонні території Чернігівської області.