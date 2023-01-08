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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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Ворог знову обстріляв Чернігівщину

Київ • УНН

 • 447913 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Російська армія обстріляла вчергове прикордоння Чернігівщини з артилерії. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Оперативного командування «Північ».

Ворог знову обстріляв Чернігівщину

Цитата

«З 13:05 до 14:15 повідомили про 7 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Галаганівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила», - повідомили в ОК «Північ».

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