Ворог знову обстріляв Чернігівщину

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«З 13:05 до 14:15 повідомили про 7 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Галаганівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила», - повідомили в ОК «Північ».

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