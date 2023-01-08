Враг снова обстрелял Черниговскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Российская армия обстреляла в очередной раз приграничье Черниговщины из артиллерии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Оперативного командования «Север».
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«С 13:05 до 14:15 сообщили о 7 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Галагановка. Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала», - сообщили в ОК «Север».
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