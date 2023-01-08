У Мелітополі знову пролунало декілька гучних вибухів - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У тимчасово захопленому окупантами Мелітополі Запорізької області знову пролунало декілька гучних вибухів, у тому ж районі, де і раніше. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у неділю, 8 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Окупанти Мелітополя напевно не докурили. Декілька гучних вибухів у районі захопленого орками заводу Гідромаш, де і так палили всю ніч. ППО рашистам явно не допомагає, зате в небо відразу ж злетіла ворожа авіація", - зазначив Федоров.
Він вказав, що наразі збирають деталі наслідків "цілодобового паління" окупантів.
Доповнення
Федоров повідомляв напередодні, що гучно було на захопленому рашистами заводі "Гідромаш", де вони розмістили чергову військову базу.