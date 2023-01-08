В Мелитополе снова прозвучало несколько громких взрывов - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Во временно захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области снова прозвучало несколько громких взрывов, в том же районе, где и раньше. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в воскресенье, 8 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Оккупанты Мелитополя наверняка не докурили. Несколько громких взрывов в районе захваченного орками завода Гидромаш, где и так курили всю ночь. ПВО рашистам явно не помогает, зато в небо сразу же взлетела вражеская авиация", - отметил Федоров.
Он указал, что сейчас собирают детали последствий "круглосуточного курения" оккупантов.
Дополнение
Федоров сообщал накануне, что шумно было на захваченном рашистами заводе "Гидромаш", где они разместили очередную военную базу.