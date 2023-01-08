В Мелитополе снова прозвучало несколько громких взрывов - мэр

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"Оккупанты Мелитополя наверняка не докурили. Несколько громких взрывов в районе захваченного орками завода Гидромаш, где и так курили всю ночь. ПВО рашистам явно не помогает, зато в небо сразу же взлетела вражеская авиация", - отметил Федоров.

Он указал, что сейчас собирают детали последствий "круглосуточного курения" оккупантов.

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Федоров сообщал накануне, что шумно было на захваченном рашистами заводе "Гидромаш", где они разместили очередную военную базу.