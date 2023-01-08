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Мер Мелітополя розповів подробиці вибухів у місті

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Гучно було на захопленому рашистами заводі "Гідромаш", де вони розмістили чергову військову базу. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Мер Мелітополя розповів подробиці вибухів у місті

Деталі

Стало відомо, де сьогодні вночі не спалось окупантам Мелітополя. Надто гучно було на захопленому рашистами заводі "Гідромаш", де вони розмістили чергову військову базу, зазначив Федоров.

Цитата

"Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав декілька годин, запальна хвиля вибила шибки сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці. Чекаємо на подробиці, скільком оркам і ворожій техніці зашкодило паління", - написав він у Telegram.

Нагадаємо

В тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи.

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