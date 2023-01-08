Мер Мелітополя розповів подробиці вибухів у місті

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Стало відомо, де сьогодні вночі не спалось окупантам Мелітополя. Надто гучно було на захопленому рашистами заводі "Гідромаш", де вони розмістили чергову військову базу, зазначив Федоров.

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"Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав декілька годин, запальна хвиля вибила шибки сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці. Чекаємо на подробиці, скільком оркам і ворожій техніці зашкодило паління", - написав він у Telegram.

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В тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи.