У Мелітополі прогриміли вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. В тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Серія гучних вибухів у Мелітополі. Рашисти знову невдало палять на окупованих територіях. Так, що детонує й детонує. Очікуємо на подробиці від Сил оборони України. Очевидно лише одне: окупанти, біжіть вже з нашої землі!", - написав він у Telegram.
Нагадаємо
В тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух біля залізничного вокзалу.