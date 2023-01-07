У Мелітополі прогриміли вибухи

Цитата

"Серія гучних вибухів у Мелітополі. Рашисти знову невдало палять на окупованих територіях. Так, що детонує й детонує. Очікуємо на подробиці від Сил оборони України. Очевидно лише одне: окупанти, біжіть вже з нашої землі!", - написав він у Telegram.

Нагадаємо

В тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух біля залізничного вокзалу.