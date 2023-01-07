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У Мелітополі прогриміли вибухи

Київ • УНН

 • 528714 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. В тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

У Мелітополі прогриміли вибухи

Цитата

"Серія гучних вибухів у Мелітополі. Рашисти знову невдало палять на окупованих територіях. Так, що детонує й детонує. Очікуємо на подробиці від Сил оборони України. Очевидно лише одне: окупанти, біжіть вже з нашої землі!", - написав він у Telegram.

Нагадаємо

В тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух біля залізничного вокзалу.

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