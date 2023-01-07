В Мелитополе прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Во временно оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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"Серия громких взрывов в Мелитополе. Рашисты опять неудачно курят на оккупированных территориях. Так, что детонирует и детонирует. Ожидаем подробностей от Сил обороны Украины. Очевидно лишь одно: оккупанты, бегите уже с нашей земли!", - написал он в Telegram.
Напомним
Во временно оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв возле железнодорожного вокзала.