В Мелитополе прогремели взрывы

Цитата

"Серия громких взрывов в Мелитополе. Рашисты опять неудачно курят на оккупированных территориях. Так, что детонирует и детонирует. Ожидаем подробностей от Сил обороны Украины. Очевидно лишь одно: оккупанты, бегите уже с нашей земли!", - написал он в Telegram.

Напомним

Во временно оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв возле железнодорожного вокзала.