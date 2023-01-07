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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Мелитополе прогремели взрывы

Киев • УНН

 • 528714 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Во временно оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

В Мелитополе прогремели взрывы

Цитата

"Серия громких взрывов в Мелитополе. Рашисты опять неудачно курят на оккупированных территориях. Так, что детонирует и детонирует. Ожидаем подробностей от Сил обороны Украины. Очевидно лишь одно: оккупанты, бегите уже с нашей земли!", - написал он в Telegram.

Напомним

Во временно оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв возле железнодорожного вокзала.

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