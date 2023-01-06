У Мелітополі "гучно": місцеві повідомляють про вибух біля залізничного вокзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух біля залізничного вокзалу. Про це із посиланням на місцевих жителів повідомив міський голова Іван Федоров, передає УНН.
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"Надто гучно окупанти Мелітополя, у яких немає нічого святого, святкують Різдво. Жителі повідомлять про гучний вибух в районі залізничного вокзалу. Деталі уточнюємо", - написав Федоров.
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Доповнення
Як писав УНН, з 1 січня у тимчасово захопленому Мелітополі російські окупанти посилять економічний терор – заборонять обіг гривні й прирівняють її до "федерального злочину".