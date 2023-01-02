На території окупованого Мелітополя рашисти розгорнули нові фільтраційні блокпости – мер

“Кожного разу після вдалих ліквідаційних дій рашистів – вони починають чинити новий терор по нашому цивільному населенню. Так, сьогодні вранці вони розгорнули на території Мелітополя нові фільтраційні блокпости – коли зупиняють всі автівки наших мешканців, обшукують їх”, – повідомив Федоров.

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Зокрема, сьогодні окупанти перейшли до нового виду терору – ходили по дворах, перевіряли телефони мешканців, шукаючи там партизанів.

“Але в одному з районів міста також було чути постріли з автоматів – це, зазвичай, рашисти так проводять “виховну роботу” зі своїми “чмобіками” або “кадирівці” між собою. Тож, ситуація і терор посилюються на тимчасово-окупованій території”, – додав він.

Доповнення

Як писав УНН, у 1 січня у тимчасово захопленому Мелітополі російські окупанти посилять економічний терор – заборонять обіг гривні й прирівняють її до "федерального злочину".