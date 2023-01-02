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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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На территории оккупированного Мелитополя рашисты развернули новые фильтрационные блокпосты – мэр

Киев • УНН

 • 1109390 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. На территории временно-оккупированного Мелитополя рашисты развернули новые фильтрационные блокпосты. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

На территории оккупированного Мелитополя рашисты развернули новые фильтрационные блокпосты – мэр

“Каждый раз после удачных ликвидационных действий рашистов – они начинают совершать новый террор по нашему гражданскому населению. Так, сегодня утром они развернули на территории Мелитополя новые фильтрационные блокпосты –, когда останавливают все автомобили наших жителей, обыскивают их”, – сообщил Федоров.

Детали

В частности, сегодня оккупанты перешли к новому виду террора – ходили по дворам, проверяли телефоны жителей, ища там партизан.

“Но в одном из районов города также было слышно выстрелы из автоматов – это, обычно, рашисты так проводят “воспитательную работу” со своими “чмобиками” или “кадыровцы” между собой. Итак, ситуация и террор усиливаются на временно-оккупированной территории”, – добавил он.

Дополнение

Как писал УНН, с 1 января во временно захваченном Мелитополе российские оккупанты усилят экономический террор – запретят обращение гривны и приравняют ее к "федеральному преступлению".

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