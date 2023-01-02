На территории оккупированного Мелитополя рашисты развернули новые фильтрационные блокпосты – мэр

“Каждый раз после удачных ликвидационных действий рашистов – они начинают совершать новый террор по нашему гражданскому населению. Так, сегодня утром они развернули на территории Мелитополя новые фильтрационные блокпосты –, когда останавливают все автомобили наших жителей, обыскивают их”, – сообщил Федоров.

Детали

В частности, сегодня оккупанты перешли к новому виду террора – ходили по дворам, проверяли телефоны жителей, ища там партизан.

“Но в одном из районов города также было слышно выстрелы из автоматов – это, обычно, рашисты так проводят “воспитательную работу” со своими “чмобиками” или “кадыровцы” между собой. Итак, ситуация и террор усиливаются на временно-оккупированной территории”, – добавил он.

Дополнение

Как писал УНН, с 1 января во временно захваченном Мелитополе российские оккупанты усилят экономический террор – запретят обращение гривны и приравняют ее к "федеральному преступлению".