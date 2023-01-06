В Мелитополе "громко": местные сообщают о взрыве возле железнодорожного вокзала

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"Слишком громко оккупанты Мелитополя, у которых нет ничего святого, празднуют Рождество. Жители сообщат о громком взрыве в районе железнодорожного вокзала. Детали уточняем", - написал Федоров.

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Дополнение

Как писал УНН, с 1 января во временно захваченном Мелитополе российские оккупанты усилят экономический террор – запретят обращение гривны и приравняют ее к "федеральному преступлению".