В Мелитополе "громко": местные сообщают о взрыве возле железнодорожного вокзала
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв возле железнодорожного вокзала. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил городской голова Иван Федоров, передает УНН.
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"Слишком громко оккупанты Мелитополя, у которых нет ничего святого, празднуют Рождество. Жители сообщат о громком взрыве в районе железнодорожного вокзала. Детали уточняем", - написал Федоров.
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Как писал УНН, с 1 января во временно захваченном Мелитополе российские оккупанты усилят экономический террор – запретят обращение гривны и приравняют ее к "федеральному преступлению".