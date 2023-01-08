Мэр Мелитополя рассказал подробности взрывов в городе

Детали

Стало известно, где сегодня ночью не спалось оккупантам Мелитополя. Слишком шумно было на захваченном рашистами заводе "Гидромаш", где они разместили очередную военную базу, отметил Федоров.

Цитата

"Оккупанты курили настолько мощно, что грохот продолжался несколько часов, зажигательная волна выбила стекла соседних домов, а дым над заводом клубился даже утром. Ждем подробностей, скольким оркам и вражеской технике повредило курение", - написал он в Telegram.

Напомним

Во временно оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы.