Обстрелы Сумщины: враг повредил пять жилых домов и ферму

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«Миропольская громада: повреждены дома мирных жителей и ферма.

россияне сегодня после обеда обстреляли из артиллерии село Мирополье. Было 20 прилетов из САУ, повреждены 5 домов и местная ферма. Летом россияне уже били по этому же хозяйству, тогда сгорели все запасы сена для скота», - сообщил Живицкий в своем Телеграм-канале.

Напомним

8 января враг снова обстреливал приграничные территории Черниговской области.