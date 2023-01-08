Обстрелы Сумщины: враг повредил пять жилых домов и ферму
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Враг нанес удар по Миропольской громаде Сумской области. В результате обстрелов повреждены 5 домов и ферма. Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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«Миропольская громада: повреждены дома мирных жителей и ферма.
россияне сегодня после обеда обстреляли из артиллерии село Мирополье. Было 20 прилетов из САУ, повреждены 5 домов и местная ферма. Летом россияне уже били по этому же хозяйству, тогда сгорели все запасы сена для скота», - сообщил Живицкий в своем Телеграм-канале.
Напомним
8 января враг снова обстреливал приграничные территории Черниговской области.