Обстріли Миколаївщини: за добу окупанти поранили 23 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Вчора, 13 червня, на Миколаївщині внаслідок обстрілів російських окупантів поранення дістало 23 людини. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, інформує УНН.
Цитата
"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 23 людини. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", – повідомила Замазєєва.
Деталі
Окупанти обстріляли громади Баштанського і Миколаївського районів, зокрема: Широківську, Інгульську, Березнегуватську, Шевченківську, Костянтинівську, Галіцинівську та Куцурубську.
Також обстрілювали передмістя Миколаєва.
Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 272 громадянина, які постраждали від атак окупантів.
Нагадаємо
Сьогодні вранці на Миколаївщині російські окупанти обстріляли Парутинський старостинський округ Куцурубської громади.