Обстріли Миколаївщини: за добу окупанти поранили 23 людини

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"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 23 людини. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", – повідомила Замазєєва.

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Окупанти обстріляли громади Баштанського і Миколаївського районів, зокрема: Широківську, Інгульську, Березнегуватську, Шевченківську, Костянтинівську, Галіцинівську та Куцурубську.

Також обстрілювали передмістя Миколаєва.

Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 272 громадянина, які постраждали від атак окупантів.

Нагадаємо

Сьогодні вранці на Миколаївщині російські окупанти обстріляли Парутинський старостинський округ Куцурубської громади.