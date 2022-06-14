Обстрелы Николаевской области: за сутки оккупанты ранили 23 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Вчера, 13 июня, в Николаевской области в результате обстрелов российских оккупантов ранения получили 23 человека. Об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева, информирует УНН.
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"За прошлые сутки в Николаевской области ранения получили 23 человека. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", – сообщила Замазеева.
Детали
Оккупанты обстреляли общины Баштанского и Николаевского районов, в частности: Широковскую, Ингульскую, Березнеговатскую, Шевченковскую, Константиновскую, Галицыновскую и Куцурубскую.
Также обстреливали пригород Николаева.
По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 272 гражданина, которые пострадали от атак оккупантов.
Напомним
Сегодня утром в Николаевской области российские оккупанты обстреляли Парутинский старостинский округ Куцурубской общины.