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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 52911 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Миколаївщина: ворожі обстріли тривали вночі та зранку

Миколаївщина: ворожі обстріли тривали вночі та зранку

Київ • УНН

 • 123015 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Російські загарбники після нічних обстрілів сьогодні зранку обстріляли Парутинський старостинський округ Куцурубської громади. Про це повідомляється у зведенні з ОДА за добу, передає УНН.

Деталі

«Миколаївщина: вночі обстрілів зазнала Інгульська громада. За попередньою інформацією, потерпілих і пошкоджень немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

«Сьогодні зранку обстріляли Парутинський старостинський округ Куцурубської громади. За попередньою інформацією, пошкоджень та потерпілих немає», - інформує ОДА.

Доповнення

Передмістя Миколаєва 13 червня російські війська обстріляли з РСЗВ "Ураган".

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