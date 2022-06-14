Миколаївщина: ворожі обстріли тривали вночі та зранку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Російські загарбники після нічних обстрілів сьогодні зранку обстріляли Парутинський старостинський округ Куцурубської громади. Про це повідомляється у зведенні з ОДА за добу, передає УНН.
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«Миколаївщина: вночі обстрілів зазнала Інгульська громада. За попередньою інформацією, потерпілих і пошкоджень немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
«Сьогодні зранку обстріляли Парутинський старостинський округ Куцурубської громади. За попередньою інформацією, пошкоджень та потерпілих немає», - інформує ОДА.
Доповнення
Передмістя Миколаєва 13 червня російські війська обстріляли з РСЗВ "Ураган".