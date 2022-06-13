Передмістя Миколаєва сьогодні обстріляли "Ураганами" - мер

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"Сьогодні зранку російські окупанти вкотре обстріляли передмістя Миколаєва. Як повідомила військова комендатура оборони міста, це були реактивні системи залпового вогню «Ураган». Обійшлося без жертв", - зазначив Сєнкевич у Telegram.

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Також він підтвердив, що сьогодні близько 10 ранку зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування "Південь" на Миколаївщині знищив черговий російський безпілотник “Орлан-10”.

"За допомогою БПЛА ворог намагався вести повітряну розвідку з метою зриву наших контрнаступальних атак", - вказав мер міста.

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За минулу добу у Миколаївській області через ворожі атаки поранення отримали ще 19 людей.