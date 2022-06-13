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Передмістя Миколаєва сьогодні обстріляли "Ураганами" - мер

Передмістя Миколаєва сьогодні обстріляли "Ураганами" - мер

Київ • УНН

 • 195783 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Передмістя Миколаєва сьогодні російські війська обстріляли з РСЗВ "Ураган", повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні зранку російські окупанти вкотре обстріляли передмістя Миколаєва. Як повідомила військова комендатура оборони міста, це були реактивні системи залпового вогню «Ураган». Обійшлося без жертв", - зазначив Сєнкевич у Telegram.

Деталі

Також він підтвердив, що сьогодні близько 10 ранку зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування "Південь" на Миколаївщині знищив черговий російський безпілотник “Орлан-10”.

"За допомогою БПЛА ворог намагався вести повітряну розвідку з метою зриву наших контрнаступальних атак", - вказав мер міста.

Доповнення

За минулу добу у Миколаївській області через ворожі атаки поранення отримали ще 19 людей.

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