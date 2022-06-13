Миколаївщина: від ворожих обстрілів поранено ще 19 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. За минулу добу внаслідок ворожих атак на Миколаївщину ще 19 людей отримали поранення, повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, пише УНН.
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"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 19 людей. Дітей серед постраждалих немає", - повідомила Замазєєва у Telegram.
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Усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 262 громадянини, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 51 постраждалий отримав допомогу амбулаторно", - зазначила голова облради.
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Під обстрілами минулої доби були громади Баштанського району, зокрема, Широківська та Березнегуватська. Обстрілювали і місто Миколаїв.