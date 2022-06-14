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19:03 • 2805 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 54276 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 97078 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 74265 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 53103 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 73103 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 66335 просмотра

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Николаевская область: вражеские обстрелы продолжались ночью и утром

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Российские захватчики после ночных обстрелов сегодня утром обстреляли Парутинский старостинский округ Куцурубской громады. Об этом сообщается в сводке из ОГА за сутки, передает УНН.

Детали

«Николаевская область: ночью обстрелов потерпела Ингульская громада. По предварительной информации, потерпевших и повреждений нет. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде», - говорится в сообщении.

Указывается, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

«Сегодня утром обстреляли Парутинский старостинский округ Куцурубской громады. По предварительной информации, повреждений и потерпевших нет», - информирует ОГА.

Дополнение

Пригород Николаева 13 июня российские войска обстреляли из РСЗО "Ураган".

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