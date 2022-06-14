Николаевская область: вражеские обстрелы продолжались ночью и утром
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Российские захватчики после ночных обстрелов сегодня утром обстреляли Парутинский старостинский округ Куцурубской громады. Об этом сообщается в сводке из ОГА за сутки, передает УНН.
Детали
«Николаевская область: ночью обстрелов потерпела Ингульская громада. По предварительной информации, потерпевших и повреждений нет. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде», - говорится в сообщении.
Указывается, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
«Сегодня утром обстреляли Парутинский старостинский округ Куцурубской громады. По предварительной информации, повреждений и потерпевших нет», - информирует ОГА.
Дополнение
Пригород Николаева 13 июня российские войска обстреляли из РСЗО "Ураган".