Обстріл під Шумами: стало відомо ім'я ще одного загиблого військового
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Стало відоме ім’я ще одного військового ЗС України, який загинув 26 березня під Горлівкою внаслідок атаки російських окупантів на позиції 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Це 27-річний Максим Абрамович із Дубровиці. Ім’я полеглого воїна повідомила Дубровицька міськрада, що на Рівненщині, пише УНН.
Цитата
“Дубровицька громада з великим болем сприйняла сумну звістку: на Сході загинув боєць з Дубровиці Максим Абрамович 1994 року народження, розумний, щирий, відповідальний, небайдужий, патріот України”, – сказано в повідомленні.
Деталі
Максим навчався в Дубровицькій школі №2, був добрим учнем, активним спортсменом, вихованцем школи бойового гопака; представляв Дубровиччину на різних змаганнях.
Надалі Абрамович навчався в університеті в Харкові. З 2017-го по 2020 рік проходив службу в Збройних силах за контрактом та брав участь в бойових діях в зоні АТО. В грудні 2020 року знову став на захист України, підписавши новий контракт.
Загинув 26 березня внаслідок ворожого обстрілу під селом Шуми в Донецькій області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Загострення на Донбасі: одним із вбитих військових був підполковник ЗСУ
Йому лише днями виповнилося 27 років (народився 17 березня).
“Щирі співчуття матері, яка виховала сина-героя! Ми поділяємо з Вами гіркоту та біль непоправної втрати і низько схиляємо голови в скорботі за нашим захисником. Вічна пам’ять герою України – Максиму Абрамовичу, який віддав своє молоде життя за мир та спокій на рідній землі”, – зазначили в міськраді.
Додамо
26 березня в районі селища Шуми під Горлівкою на Донеччині внаслідок прицільного обстрілу російсько-окупаційними військами із мінометів калібру 82 мм, з танкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів позицій 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ загинули четверо українських військовослужбовців, ще двоє бійців зазнали поранень.