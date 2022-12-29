Обстріл Києва: з'явилися нові фото ракетної атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Внаслідок чергового ракетного обстрілу столиці сьогодні, 29 грудня, Київська міська прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує УНН.
Цитата
"За даними слідства, вранці 29 грудня 2022 року збройні сили рф, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, нанесли ракетний удар по об’єктах цивільної інфраструктури в столиці", - ідеться у повідомленні.
Деталі
За попередньою інформацією, пошкоджено промислове підприємство, декілька приватних домогосподарств, дитячий майданчик, автомобілі містян. Наразі на місцях подій працюють аварійно-рятувальні служби та слідчо-оперативні групи.
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Доповнення
Як зазначається, поранення отримали троє людей - чоловік, жінка та 14-річна дівчинка. Всіх госпіталізовано з травмами різного ступеню тяжкості.