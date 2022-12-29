Обстріл Києва: з'явилися нові фото ракетної атаки

Цитата



"За даними слідства, вранці 29 грудня 2022 року збройні сили рф, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, нанесли ракетний удар по об’єктах цивільної інфраструктури в столиці", - ідеться у повідомленні.



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За попередньою інформацією, пошкоджено промислове підприємство, декілька приватних домогосподарств, дитячий майданчик, автомобілі містян. Наразі на місцях подій працюють аварійно-рятувальні служби та слідчо-оперативні групи.

Правоохоронці документують чергові воєнні злочини російської армії.

Доповнення

Як зазначається, поранення отримали троє людей - чоловік, жінка та 14-річна дівчинка. Всіх госпіталізовано з травмами різного ступеню тяжкості.