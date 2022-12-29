Обстрел Киева: появились новые фото ракетной атаки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В результате очередного ракетного обстрела столицы сегодня, 29 декабря, Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует УНН.
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"По данным следствия, утром 29 декабря 2022 года вооруженные силы рф, в нарушение норм международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры в столице", - говорится в сообщении.
Детали
По предварительной информации, повреждено промышленное предприятие, несколько частных домохозяйств, детская площадка и автомобили горожан. В настоящее время на местах происшествия работают аварийно-спасательные службы и следственно-оперативные группы.
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Как отмечается, ранения получили три человека – мужчина, женщина и 14-летняя девочка. Все госпитализированы с травмами разной степени тяжести.