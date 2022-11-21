Обстріл Херсону: Україна посилює правий берег Дніпра доступними засобами ППО

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«Херсон зараз опинився на лінії вогню, на лінії ворожої артилерії. Лінія бойового зіткнення зараз - це Дніпро. Тому там ворог посилює засоби ППО, відповідно, Україна теж посилює правий берег Дніпра засобами ППО, які в нас є доступними», - розповів Ігнат.

Доповнення

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомляв, що сьогодні, 21 листопада внаслідок російського обстрілу деокупованого Херсона госпіталізували чотирьох людей, один із травмованих помер.

21 листопада російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі в деокупованому Херсоні.