Обстрел Херсона: Украина усиливает правый берег Днепра доступными средствами ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Украина усиливает правый берег Днепра средствами ПВО, доступными. Об этом сообщил журналисту УНН спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя обстрел Херсона российскими оккупантами.
Цитата
«Херсон сейчас оказался на линии огня, на линии вражеской артиллерии. Линия боевого столкновения сейчас – это Днепр. Поэтому там враг усиливает средства ПВО, соответственно, Украина тоже усиливает правый берег Днепра средствами ПВО, которые у нас доступны», - рассказал Игнат.
Дополнение
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал, что сегодня, 21 ноября в результате российских обстрелов деоккупированного Херсона госпитализировали четырех человек, один из травмированных умер.
21 ноября российские войска ударили по гражданской инфраструктуре в деоккупированном Херсоне.