Обстрел Херсона: Украина усиливает правый берег Днепра доступными средствами ПВО

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«Херсон сейчас оказался на линии огня, на линии вражеской артиллерии. Линия боевого столкновения сейчас – это Днепр. Поэтому там враг усиливает средства ПВО, соответственно, Украина тоже усиливает правый берег Днепра средствами ПВО, которые у нас доступны», - рассказал Игнат.

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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал, что сегодня, 21 ноября в результате российских обстрелов деоккупированного Херсона госпитализировали четырех человек, один из травмированных умер.

21 ноября российские войска ударили по гражданской инфраструктуре в деоккупированном Херсоне.