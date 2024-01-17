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Обстріл Херсона: у прибережних районах міста прогриміли вибухи

Обстріл Херсона: у прибережних районах міста прогриміли вибухи

Київ • УНН

 • 97752 перегляди

Російські війська атакують Херсон, спричиняючи потужні вибухи у прибережних районах міста. Міський голова закликав мешканців сховатися в укриттях і триматися подалі від вікон заради безпеки.

Російські окупанти атакують Херсон. Вибухи пролунали у прибережних районах обласного центру. Про це в телеграм-каналі повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.

У прибережних районах Херсона лунають потужні вибухи! Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. … Бережіть себе і своїх близьких!

– закликав Мрочко.

Деталі

Мрочко також попросив мешканців Херсону перейти до безпечних місць і в укриття.

За десять хвилин очільник  міської військової адміністрації повторив свій заклик до містян, та попрохав херсонців триматися від вікон подалі.

Авіаудар по селищу Малий Бурлюк: загинула жінка, ще двоє дітей травмовані17.01.24, 17:30 • 26076 переглядiв

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що під час останнього удару по Херсону постраждала жінка. Її доставили до лікарні. Загалом, від початку дня  на Херсонщині були поранені щонайменше чотири людини. 

Тетяна Салганік

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