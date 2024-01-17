Обстріл Херсона: у прибережних районах міста прогриміли вибухи
Київ • УНН
Російські війська атакують Херсон, спричиняючи потужні вибухи у прибережних районах міста. Міський голова закликав мешканців сховатися в укриттях і триматися подалі від вікон заради безпеки.
Російські окупанти атакують Херсон. Вибухи пролунали у прибережних районах обласного центру. Про це в телеграм-каналі повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
У прибережних районах Херсона лунають потужні вибухи! Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. … Бережіть себе і своїх близьких!
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Мрочко також попросив мешканців Херсону перейти до безпечних місць і в укриття.
За десять хвилин очільник міської військової адміністрації повторив свій заклик до містян, та попрохав херсонців триматися від вікон подалі.
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Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що під час останнього удару по Херсону постраждала жінка. Її доставили до лікарні. Загалом, від початку дня на Херсонщині були поранені щонайменше чотири людини.