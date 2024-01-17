Обстрел Херсона: в прибрежных районах города прогремели взрывы
Российские войска атакуют Херсон, вызывая мощные взрывы в прибрежных районах города. Городской голова призвал жителей укрыться в укрытиях и держаться подальше от окон ради безопасности.
Поток желающих свелся к нулю: Юсов о количестве желающих украинцев получить российские паспорта
Количество украинцев, которые стремятся получить российские паспорта на временно оккупированных территориях, упало до нуля, сообщил Андрей Юсов из Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он подчеркнул, что людей заставляют получать российские паспорта, но не тысячами, как планировала Россия.
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича, подозреваемого по делу о сделках с одеждой для военных на 1 миллиард гривен, для избрания ему меры пресечения.
Украинские военные сбили ракету Х-59 над Днепропетровской областью
Как сообщается, ракета была сбита воздушным командованием "Восток".
Зимняя дорога требует повышенного внимания: как избежать ДТП на заснеженных и скользких дорогах
Патрульная полиция Украины консультирует водителей по безопасности дорожного движения зимой, рекомендует быть осторожными и проверять состояние транспортного средства, чтобы избежать аварий. Советы включают в себя плавное управление автомобилем, соблюдение безопасной дистанции и осведомленность об опасных участках на дороге.
Сначала подумай, а потом скажи: Зеленский о заявлениях Трампа относительно быстрого завершения войны
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал заявления Дональда Трампа о скором прекращении войны в Украине, поставив под сомнение стратегию бывшего президента США.
Оккупанты в очередной раз ударили по Херсону, пострадала женщина - ОВА
Российская армия снова атаковала Херсон, в результате чего 66-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована. Это уже не первый инцидент: 17 января в результате российских обстрелов в регионе были ранены по меньшей мере четыре человека.
Украинская энергосистема успешно прошла половину отопительного сезона - ДТЭК
По словам генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, благодаря работе ПВО и энергетикам Украина успешно прошла половину этого отопительного сезона без серьезных отключений электроэнергии.
В Китае создали смертоносный мутантный штамм COVID-19: реакция научного сообщества
Китайские ученые создали смертельный мутантный штамм COVID-19 на трансгенных мышах, что приводит к 100% летальному исходу в течение восьми дней. Однако широкое научное сообщество выразило обеспокоенность этим исследованием, назвав его "ужасным" и требуя разъяснений относительно примененных мер безопасности.
Это вопрос закона и справедливости: Зеленский о возвращении мужчин мобилизационного возраста, которые выехали за границу
Президент Украины Владимир Зеленский отметил ответственность граждан - или платить налоги, или воевать, поскольку страна находится в состоянии войны. Он подчеркнул, что зарплата одного солдата равна налогам 6-8 человек, и отметил, что это вопрос справедливости.