Обстрел Херсона: в прибрежных районах города прогремели взрывы

Российские оккупанты атакуют Херсон. Взрывы прогремели в прибрежных районах областного центра. Об этом в телеграмм-канале сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

В прибрежных районах Херсона раздаются мощные взрывы! Армия рф обстреливает город с временно оккупированного левого берега. ... Берегите себя и своих близких! - призвал Мрочко.

Детали

Мрочко также попросил жителей Херсона перейти в безопасные места и в укрытия.

Через десять минут глава городской военной администрации повторил свой призыв к горожанам, и попросил херсонцев держаться от окон подальше.

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Напомним

Ранее сообщалось, что во время последнего удара по Херсону пострадала женщина. Ее доставили в больницу. В общем, с начала дня на Херсонщине были ранены по меньшей мере четыре человека.