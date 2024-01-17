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Окупанти вчергове вдарили по Херсону, постраждала жінка - ОВА

Київ • УНН

 • 29703 перегляди

Російська армія знову атакувала Херсон, внаслідок чого 66-річна жінка отримала поранення і була госпіталізована. Це вже не перший інцидент: 17 січня внаслідок російських обстрілів у регіоні було поранено щонайменше чотири людини.

Внаслідок удару по Херсону постраждала жінка. Її доставили до лікарні. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.

російська армія вкотре за день вдарила по Херсону. Постраждала 66-річна жінка. Її доставили до медзакладу. 

 - йдеться в повідомленні ОВА. 

Деталі

Зазначається, що лікарі проводять її обстеження та надають допомогу потерпілій.

Авіаудар по селищу Малий Бурлюк: загинула жінка, ще двоє дітей травмовані17.01.24, 17:30 • 26076 переглядiв

Нагадаємо

Внаслідок російських обстрілів протягом доби, 17 січня, на Херсонщині були поранені щонайменше чотири людини. 

Павло Башинський

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