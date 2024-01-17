Оккупанты в очередной раз ударили по Херсону, пострадала женщина - ОВА

В результате удара по Херсону пострадала женщина. Ее доставили в больницу. Об этом сообщает Херсонская ОВА, пишет УНН.

российская армия в очередной раз за день ударила по Херсону. Пострадала 66-летняя женщина. Ее доставили в медучреждение. - говорится в сообщении ОВА.

Детали

Отмечается, что врачи проводят ее обследование и оказывают помощь пострадавшей.

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Напомним

В результате российских обстрелов в течение суток, 17 января, на Херсонщине были ранены по меньшей мере четыре человека.