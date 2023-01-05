Обрання запобіжного заходу меру Полтави: клопотання направили в інший суд. Причина вельми цікава

Цитата

«Клопотання про обрання запобіжного заходу щодо міського голови та його відсторонення від посади направлене до апеляційного суду для вирішення питання про передачу до іншого суду», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Октябрський районний суд Полтави не може розглянути вказані справи у зв’язку з задоволенням самовідводів від розгляду справи з підстав визначених Кримінально процесуальним кодексом України всіма слідчими суддями, крім тих, які в цей час перебувають у щорічних відпустках.

Доповнення

Служба безпеки України повідомила про підозру Полтавському міському голові Олександру Мамаю.



Його підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ст. 114-2 Кримінального кодексу України).