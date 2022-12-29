Офіційно: СБУ повідомила про підозру меру Полтаву

Деталі

За матеріалами СБУ міському голові Полтави, як вказано, повідомлено про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ст. 114-2 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

Досудове розслідування проводять слідчі Полтавського управління СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років.

Доповнення

Раніше про відповідну інформацію УНН стало відомо з власних джерел.