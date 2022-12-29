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СБУ вручила підозру меру Полтави – джерело

СБУ вручила підозру меру Полтави – джерело

Київ • УНН

 • 432804 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Служба безпеки України вручила підозру міському голові Полтави Олександру Мамаю. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

Деталі

Повідомляється, що підозру вручили за ст. 114-2 КК (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану).

Нагадаємо

У вересні меру Білої Церкви Геннадію Дикому повідомили про підозру у завданні понад 8,7 млн гривень збитків територіальній громаді.

Українські Національні Новини

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