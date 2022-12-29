СБУ вручила подозрение мэру Полтавы – источник

Детали

Сообщается, что подозрение было вручено по ст. 114-2 УК (Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения).

Напомним

В сентябре мэру Белой Церкви Геннадию Дикому сообщили о подозрении в нанесении более 8,7 млн гривен ущерба территориальной общине.