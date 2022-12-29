Официально: СБУ сообщила о подозрении мэру Полтавы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Служба безопасности Украины подтвердила сообщение о подозрении Полтавскому городскому голове Александру Мамаю. Соответствующее заявление опубликовано в Телеграм-канале структуры, пишет УНН.
Детали
По материалам СБУ мэру Полтавы, как указано, сообщено о подозрении о несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами.
Досудебное расследование проводят следователи Полтавского управления СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
Дополнение
Ранее о соответствующей информации УНН стало известно из собственных источников.