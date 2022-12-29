Официально: СБУ сообщила о подозрении мэру Полтавы

Детали

По материалам СБУ мэру Полтавы, как указано, сообщено о подозрении о несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами.

Досудебное расследование проводят следователи Полтавского управления СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Дополнение

Ранее о соответствующей информации УНН стало известно из собственных источников.