Избрание меры пресечения мэру Полтавы: ходатайство направили в другой суд. Причина весьма интересная
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Октябрьский районный суд Полтавы направил в апелляционный суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении мэра Полтавы Александра Мамая и его отстранения от должности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.
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«Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении городского головы и его отстранение от должности направлено в апелляционный суд для решения вопроса о передаче в другой суд», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Октябрьский районный суд Полтавы не может рассмотреть указанные дела в связи с удовлетворением самоотводов от рассмотрения дела по основаниям определенных Уголовно-процессуальным кодексом Украины всеми следственными судьями, кроме тех, которые в настоящее время находятся в ежегодных отпусках.
Дополнение
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Полтавскому городскому голове Александру Мамаю.
Его подозревают в несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).