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Оборонна промисловість Росії розбирає холодильники на запчастини – представник Британії в ООН

Оборонна промисловість Росії розбирає холодильники на запчастини – представник Британії в ООН

Київ • УНН

 • 128377 перегляди

Внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну, економіка Росії втратила понад 400 млрд доларів через санкції.

Через почату війну в Україні російська військова модернізація була відкинута на вісімнадцять років назад. Зараз оборонна промисловість Росії розбирає холодильники на запчастини. Вона замовляє свою зброю в КНДР та Ірану, порушуючи численні резолюції. Про це заявив постійний представник Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі на засіданні Ради ООН, передає УНН.

Деталі

Закупівля та використання іранських безпілотників передбачає порушення обома державами резолюції Ради Безпеки

наголосив Каріукі.

Він відзначив, що Росія втратила більше половини захопленої з лютого 2022 року території та п’яту частину Чорноморського флоту. Кремль позбавив економіку через санкції понад 400 мільярдів доларів, а сотні тисяч молодих росіян емігрували в пошуках кращого майбутнього.

Він також нагадав, що в той час, як минулого тижня представники України, Великої Британії та близько 80 інших країн відвідували Всесвітній економічний форум у Давосі, заступник голови Ради національної безпеки Росії заявив, що мир неможливий, доки існує незалежна держава Україна.

Це не мир. Це підкорення, яке загрожує самому існуванню України як держави і відкриває нову еру глобальної нестабільності. Ось чому Велика Британія буде продовжувати поповнювати систему протиповітряної оборони України, щоб допомогти їй захистити своє цивільне населення від жорстоких атак. Безпека України має значення для глобальної безпеки

сказав постпред Великої Британії при ООН.

ООН відкрила рахунок у російському банку для здійснення транзакцій у рублях23.01.24, 05:10 • 42426 переглядiв

Лілія Подоляк

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