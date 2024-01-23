Оборонная промышленность России разбирает холодильники на запчасти - представитель Британии в ООН

Из-за начавшейся войны в Украине российская военная модернизация была отброшена на восемнадцать лет назад. Сейчас оборонная промышленность России разбирает холодильники на запчасти. Она заказывает свое оружие у КНДР и Ирана, нарушая многочисленные резолюции. Об этом заявил постоянный представитель Великобритании в ООН Джеймс Кариуки на заседании Совета ООН, передает УНН.

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Закупка и использование иранских беспилотников предусматривает нарушение обоими государствами резолюции Совета Безопасности подчеркнул Кариуки.

Он отметил, что Россия потеряла более половины захваченной с февраля 2022 года территории и пятую часть Черноморского флота. Кремль лишил экономику из-за санкций более 400 миллиардов долларов, а сотни тысяч молодых россиян эмигрировали в поисках лучшего будущего.

Он также напомнил, что в то время, как на прошлой неделе представители Украины, Великобритании и около 80 других стран посещали Всемирный экономический форум в Давосе, заместитель председателя Совета национальной безопасности России заявил, что мир невозможен, пока существует независимое государство Украина.

Это не мир. Это подчинение, которое угрожает самому существованию Украины как государства и открывает новую эру глобальной нестабильности. Вот почему Великобритания будет продолжать пополнять систему противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь ей защитить свое гражданское население от жестоких атак. Безопасность Украины имеет значение для глобальной безопасности сказал постпред Великобритании при ООН.

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