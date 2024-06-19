Обмеження держпослуг без військово-облікових документів: у Мін'юсті зробили заяву
Київ • УНН
Міністр Денис Малюська спростував фейкові новини про перелік державних послуг, які нібито будуть обмежені без військово-облікових документів, заявивши, що хоча деякі послуги обмежені, списки, які поширюються в соціальних мережах, є сфабрикованими.
Міністр юстиції Денис Малюська назвав фейком і ворожим ІПСО повідомлення, які поширювались в Telegram-каналах про перелік конкретних держпослуг, які нібито обмежуватимуться без військово-облікових документів. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис міністра у Facebook.
У тг каналах з посиланням на мене розганяють фейк з переліком конкретних послуг які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів або драцс-ів). Це класичний фейк і іпсо
Міністр визнав, що дійсно окремі послуги уже обмежені без надання військово-облікових документів, а окремі будуть обмежуватись, але "точно не за списками, опублікованими і придуманими тг каналами".
Він закликав слідкувати за нормативно-правовими актами.
Електронний військово-обліковий документ буде дійсним не більше року - Кабмін18.06.24, 18:18 • 31706 переглядiв